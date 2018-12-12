Ледовый городок и елку установили в Нижнем Тагиле в новом месте

В Дзержинском районе Нижнего Тагила завершили установку новогодней елки и начали возводить ледовый городок. В этом году они сменили местоположение и будут находиться в парке ДК им. И.В. Окунева со стороны улицы Ильича.

Темой новогодних скульптур Нового 2019 года стали герои сказок А.С. Пушкина. Вокруг елки будут установлены ледяные дядька Черномор, белочка с золотыми орехами и другие известные персонажи. Также около елки расположится скульптура Деда Мороза. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Как сообщает пресс-служба «УралВагонЗавода», торжественное открытие елки в Дзержинском районе состоится 24 декабря. К открытию ее украсят 70 тыс. светодиодных лампочек. Световые элементы расположат в форме надписей и рисунков.

В этом году также будут возведены две горки высотой три и полтора метра соответственно. Еще одним развлечением в ледовом городке станет бесплатный каток.