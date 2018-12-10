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Ледовый городок построят в Александровске-Сахалинском за 1,3 млн рублей

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В городе Александровск-Сахалинский Сахалинской области планируют построить ледовый городок. Семь ледовых композиций планируют разместить на главной городской площади имени 15 Мая. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, на площади будут размешены композиции «С Новым годом 2019!», «Символ года», «Гуси-лебеди», «Баба-яга», «Аленушка и братец Иванушка», «По щучьему велению» и «Горка». В изготовлении планируется использовать 88 ледяных пластин размером 1,2×1,2 м, толщина блока составит 0,4 м. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Стоимость контракта оценили в 1,3 млн рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета. Подрядчика выберут 17 декабря. Завершить все необходимые работы и установить ледовый городок он должен будет до 28 декабря 2018 года.

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