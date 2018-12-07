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Почти 150 елочных базаров откроются в Челябинске в декабре

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В Челябинске в середине декабря заработают почти 150 легальных елочных базаров, где горожане смогут приобрести главное дерево новогодних праздников. Распоряжение об их открытии уже подписано.

Исходя из документа, до 15 декабря необходимо разработать и утвердить места расположения точек продаж хвойных. Также нужно оборудовать эти места на специальных ярмарках и обеспечить санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 м. Об этом сообщает сайт 1obl.ru.

Помимо этого, нужно организовать своевременный вывоз мусора. В общей сложности планируют открыть 146 елочных базаров, одобренных городской администрацией.

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