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Самую патриотическую елку выберут в Липецке

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Конкурс на самую патриотическую елку проведут в Липецке в рамках мероприятий по празднованию Нового года. Он будет называться «2019 елок» и объединит творческие работы юных и взрослых участников.

Подробности конкурсной программы стали известны на пресс-конференции главы департамента культуры и туризма мэрии Сергея Малько. Сам он считает, что патриотическая елочка могла быть сделана из книг русских писателей, разложенных спиралью, сообщает GOROD48.

Представитель городской администрации также рассказал, что конкурс среди елок проведут также в номинациях «Елка-великан», «Миниатюрная новогодняя красавица», «Crazy Елк», «Ретро-елка» и «Эко-елка».

Также с 22 декабря в Липецке начнется фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». Он пройдет на площадки перед спорткомплексом «Звездный». Его участники смогут встретить Новый год не один раз, а 11, вместе со всеми часовыми поясами России». Если позволит погода, устроят «Петровские баталии» - реконструкцию зимних народных игр и сооружение снежной крепости.

Зимние аттракционы и новогодняя ярмарка будут работать на площади до Рождества. Здесь же разместится уличный каток со льдом, намороженным специальным оборудованием.

Ранее сообщалось о том, что в Липецке могут запретить парковку машин у подъездов жилых домов.

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