Volkswagen продавал прототипы под видом серийных машин

Компанию Volkswagen уличили в том, что на протяжении многих лет она продавала клиентам предсерийные автомобили под видом новых или подержанных машин, сообщает издание Der Spiegel.

Прокуратура немецкого города Брауншвейг в понедельник, 10 декабря, начала предварительное расследование в отношении концерна, чтобы выяснить, был ли это сговор или обычная ошибка. На сегодняшний момент известно, что в период с 2006 по 2018 год Volkswagen реализовал 6,7 тыс. тестовых прототипов, из которых порядка 4 тыс. были проданы в Германии. Между тем журналисты Spiegel провели собственное расследование и выявили 9 тыс. автомобилей с «неопределенным статусом», проданных в период с 2010 по 2015 год.

Федеральное управление автомобильного транспорта Германии распорядилось отозвать все проданные предсерийные автомобили. В настоящее время решается вопрос о наложении крупного штрафа на Volkswagen. По информации издания, общая сумма взыскания может достигнуть €20 млн.

13 июня 2018 года прокуратура Брауншвейга оштрафовала концерн Volkswagen на €1 млрд. Решение было вынесено в ходе расследования манипуляций во время замеров выбросов вредных веществ в атмосферу на автомобилях Volkswagen, оснащенных дизельными двигателями. За это скандал окрестили «дизельгейт».