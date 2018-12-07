Volkswagen отзывает для ремонта 178 автомобилей Touareg

Компания Volkswagen сообщила об отзыве 178 автомобилей Touareg в России, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году, с VIN-кодами, согласно приложению. Причиной стала существующая вероятность того, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за технологической проблемы не соответствует требованиям по прочности. В аварийном случае не обеспечивается защита пассажира, находящегося на этом сиденье. На транспортных средствах будет проведена замена замка ремня безопасности в сборе.

О необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ уведомят владельцев путем рассылки писем или по телефону. Также можно самостоятельно определить подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код машины со списком на сайте Росстандарта.

4 декабря узбекский автопроизводитель Ravon сообщил об отзыве в России для ремонта 5,22 тыс. автомобилей из-за вероятной утечки гидравлической жидкости из системы.