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Toyota отзовет больше 400 автомобилей в России

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Фото: TASS/Zuma/Marco Destefanis
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Дилер Toyota Motor сообщил об отзыве больше 400 автомобилей C-HR в России из-за проблем с колесами. Об этом рассказали в Росстандарте.

Всего отзыву подлежат 423 машины, выпущенные с 18 июня по 28 августа 2018 года. Причиной называют возможное повреждение тормозной системы или вероятное отсоединение задних колес.

«Один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время производственного процесса. В этой ситуации может произойти ослабление затяжки крепежных болтов подшипников задней ступицы, что может привести к их откручиванию и потере», ­— приводит RNS сообщение ведомства.

В Росстандарте отметили, что потеря болтов может повлечь за собой повреждение компонентов задней тормозной системы, а также явиться причиной отсоединения задних колес. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.

23 ноября сообщалось, что Mazda отзывает больше 62 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности.

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