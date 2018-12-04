Ravon отзывает в России для ремонта 5,2 тыс. автомобилей

Узбекский автопроизводитель Ravon в России отзывает для ремонта 5,22 тыс. автомобилей. Об этом 04 декабря говорится на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, реализованные с мая 2017 года по март 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы», — говорится в сообщении ведомства.

Компания Ravon проинформирует владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Отметим, что автомобили данной марки на российском рынке не продаются с мая этого года. Как сообщала «Российская газета», в пресс-службе компании приостановку продаж объяснили «пересмотром цен для российского рынка и существенным изменением бизнес-модели компании. Издание отмечает, что, по всей видимости, решить проблему до сих пор не удалось, а так называемые складские запасы уже исчерпаны.

3 декабря компания «АвтоВАЗ» сообщила об отзыве 1716 автомобилей Kalina, Granta и Priora.