Прямой эфир

Ravon отзывает в России для ремонта 5,2 тыс. автомобилей

0
Фото: ravon.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Узбекский автопроизводитель Ravon в России отзывает для ремонта 5,22 тыс. автомобилей. Об этом 04 декабря говорится на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Рулевые игры: где осели автомобили из Японии
В Москве лишь 2% жителей выбирают праворульные автомобили

Отзыву подлежат машины, реализованные с мая 2017 года по март 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность смещения выпускного шланга с металлической трубки из-за недостаточной прижимной силы пружинного хомута. Это может привести к утечке гидравлической жидкости из системы», — говорится в сообщении ведомства.

Компания Ravon проинформирует владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Отметим, что автомобили данной марки на российском рынке не продаются с мая этого года. Как сообщала «Российская газета», в пресс-службе компании приостановку продаж объяснили «пересмотром цен для российского рынка и существенным изменением бизнес-модели компании. Издание отмечает, что, по всей видимости, решить проблему до сих пор не удалось, а так называемые складские запасы уже исчерпаны.

3 декабря компания «АвтоВАЗ» сообщила об отзыве 1716 автомобилей Kalina, Granta и Priora.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mitsubishi отзывает 63,42 тыс. автомобилей в России
Государственный эталон для сетей 5G в России появится в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017