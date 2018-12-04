Volkswagen Caddy обзавелся новыми двигателями

Российские дилеры Volkswagen в декабре начинают прием заказов на автомобили Caddy с бензиновыми турбодвигателями Евро-6. Первые машины покупатели получат в феврале 2019 года. Как передает «Авторевю», речь идет о моторах рабочим объемом 1,0, 1,2 и 1,4 л семейства ЕА211. Самый маленький литровый агрегат имеет только три цилиндра и развивает 102 л. с. Интересно, что двигатель 1,2 TSI слабее — всего 84 л. с. Наконец мотор 1,4 TSI для России имеет отдачу 125 л. с.

Все турбомоторы будут сочетаться с механическими коробками передач, а для двигателя 1,4 TSI доступен и семиступенчатый «робот» DSG.

Volkswagen Caddy с силовыми агрегатами стандарта Евро-6 будут стандартно укомплектованы пакетом BlueMotion Technologies, в который входит система старт-стоп, обтекатели элементов передней подвески и шины с пониженным сопротивлением качению.

В конце ноября Volkswagen представил на мотор-шоу в Лос-Анджелесе специальную версию Beetle Final Edition. Нынешнее поколение станет последним в истории этой модели, производство завершится летом 2019 года.