Volkswagen представил «прощальную» версию «Жука» в Лос-Анджелесе

Volkswagen показал на мотор-шоу в Лос-Анджелес специальную версию Beetle Final Edition, сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на официальном сайте 27 ноября. Нынешнее поколение станет последним в истории этой модели, производство завершится летом 2019 года.

Прощальная версия «Жука» получила хромированные элементы в отделке кузова и колесные диски, окрашенные в белый цвет. Кроме того, шильдик Turbo на крышке багажника заменили на Beetle. В салоне можно выделить богатую отделку сидений с ромбовидной прострочкой. В список оборудования вошли кнопка запуска двигателя, накладки на педали из нержавеющей стали, климат-контроль.

В США Volkswagen Beetle Final Edition можно купить в двух вариантах — хэтчбек или кабриолет, и в двух комплектациях. Для прощальной версии «Жука» предложат два уникальных цвета — бежевый Safari Uni и голубой Stonewashed Blue. Открытая версия получит съемный верх коричневого цвета.

Автомобиль оснащается двухлитровым турбированным двигателем, мощностью 176 л. с. и шестиступенчатым «автоматом».

Автосалон в Лос-Анджелесе открылся для широкой публики 30 ноября и будет проходить до 9 декабря. На мотор-шоу автопроизводители привезли более 60 новинок.