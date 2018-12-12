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Пропавшая украинская журналистка нашлась в центре для мигрантов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Львовская журналистка Елена Бойко, которая пропала в Москве двое суток назад, нашлась в центре для мигрантов. До Нового года женщину могут депортировать на Украину, где ей грозит суд по нескольким уголовным делам, в частности за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

Ранее о пропаже Бойко рассказал журналист Руслан Осташко. По его информации, полученной от дочери женщины, утром 10 декабря за журналисткой пришел участковый. Его сопровождали двое полицейских и один гражданский. Они попросили Бойко проследовать в участок, после чего она перестала выходить на связь

Осташко предполагал, что задержание Бойко может быть связано с ее работой: она расследовала деятельность убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его жены Марии Максаковой.

Оказалось, что за Бойко пришли стражи порядка из-за ночных посиделок и дебошей, рассказала ее знакомая Ксения Шкода. По ее словам, с начала 2018 года соседи шесть раз жаловались на журналистку. При этом квартира, которую арендовала украинка на станции метро «Щелковская», находится на заметке полиции. Уже через сутки после начала поисков Бойко нашлась в центре для мигрантов, отмечает «Московский Комсомолец»

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов сказал, что планирует заниматься вызволением львовской журналистки, чтобы не допустить ее депортации на Украину. 

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