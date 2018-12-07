Украинские пограничники пресекли въезд в страну журналистов из России

Госпогранслужба Украины не пропустила на территорию страны четырех российских журналисток, сообщил со ссылкой на свои источники сайт «Громадське».

Как отмечается 7 декабря, не разрешили въезд на Украину сотруднице издания «Старая Русь» Елене Николаевой, журналистке «Фонтанки» Юлии Никитиной и сотруднице московской газеты «Мой район» Елене Владыкиной. Не смогла въехать в Украину и сотрудница сети журналистов-расследователей SCOOP Анастасия Дроздова.

4 декабря глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что на Украине условия работы для сотрудников СМИ становятся всё более небезопасными. С начала 2018 года на территории страны было зафиксировано около 78 нападений на журналистов.

В октябре зафиксировали три случая нападений, преимущественно на женщин-журналистов.

В настоящее время в ряде граничащих с Россией областей Украины действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На фоне этого 30 ноября украинская погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.