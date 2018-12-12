Меркель заявила об отказе России в расширении миссии ОБСЕ на Азовское море

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море. Такое заявление она сделала в среду, 12 декабря, в бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев. Прямая трансляция с заседания ведется на сайте Web.de.

По словам председателя немецкого правительства, миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине должна действовать беспрепятственно.

«Мы пытались добиться расширения (миссии ОБСЕ. — Ред.) на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила», — цитирует Меркель агентство ТАСС.

Канцлер также сообщила, что на саммите Евросоюза ФРГ выступит за продление существующих санкций против РФ. Меркель добавила, что Германия не приемлет «претензии России на Азовское море».

Страны Евросоюза и США впервые ввели ограничительные меры в отношении РФ в связи с событиями на Украине в 2014 году. После этого санкции неоднократно расширяли и продлевали. Президент России Владимир Путин считает, что эти ограничения «не могут быть универсальными». По его словам, рано или поздно станет очевидным, что их применение «вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

8 декабря немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает идею введения новых санкций против Москвы после инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе. Тогда три корабля украинских военно-морских сил (ВМС) — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.