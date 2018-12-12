Германия выступит за продление санкций против России

На саммите Евросоюза Германия выступит за продление существующих санкций против России. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге.

«Будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — сказала политик 12 декабря, передает ТАСС.

Меркель добавила, что Германия не приемлет «претензии России на Азовское море». По ее словам, ранее Москва отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море.

«Мы пытались добиться расширения миссии на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила», — сказала Меркель.

Страны Евросоюза и США впервые ввели ограничительные меры в отношении РФ в связи с событиями на Украине в 2014 году. После этого санкции неоднократно расширяли и продлевали. Президент России Владимир Путин считает, что эти ограничения «не могут быть универсальными». По его словам, рано или поздно станет очевидным, что их применение «вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

8 декабря глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе. Тогда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу.