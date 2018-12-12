Конгресс США проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2»

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток – 2» и введении санкций. Документ принят всеми конгрессменами во вторник, 11 декабря.

С их точки зрения, «Северный поток – 2» является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США. Документ также призывает страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода.

Кроме того, президента США Дональда Трампа законодатели призвали «принять все возможные меры для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (энергоносителей. — Ред.) для снижения зависимости ЕС от РФ», сообщает ТАСС.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. В рамках проекта предусмотрена прокладка двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики и Украина выступают против его строительства, поскольку Киев может утратить транзит российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США, в свою очередь, рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.

5 декабря сообщалось, что администрация США изучает различные способы воспрепятствования строительству газопровода «Северный поток – 2».