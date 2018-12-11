В Австрии напомнили о важности «Северного потока – 2» для Европы

Газопровод «Северный поток – 2» снижает транспортные риски и укрепляет безопасность поставок газа в Европу, а также данный проект важен для ЕС с точки зрения макроэкономики, заявили во вторник в правительстве Австрии.

Об этом 11 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя австрийского правительства. По его словам, инфраструктурный проект должен соответствовать законам Евросоюза, но должны быть соблюдены и интересы Украины как транзитной страны.

«Выполняя обязанности председателя в [Совете] ЕС, мы как порядочный посредник стараемся согласовывать различные геополитические интересы стран-участниц», — отметил он.

Газовый проект «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Предусмотрена прокладка двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики и Украина выступают против строительства трубы, поскольку Киев может утратить транзит российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США, в свою очередь, рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.

5 декабря сообщалось, что Вашингтон изучает различные способы воспрепятствования строительству газопровода, заявил помощник президента США по нацполитике Джон Болтон на конференции в Вашингтоне. Он отметил, что в отношении России «и так действует множество санкций», однако их «может стать еще больше».