Центробанк не исключает сохранения антироссийских санкций до 2022 года

Банк России не исключает сохранения антироссийских санкций в ближайшие три года. Об этом говорится в проекте «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2019–2021 годы».

«В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен», — цитирует документ ТАСС.

Страны Евросоюза и США впервые ввели ограничительные меры в отношении РФ в связи с событиями на Украине в 2014 году. После этого санкции неоднократно расширяли и продлевали.

6 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые ввели санкции, теперь могут прочувствовать эти меры на себе. Глава государства считает, что эти ограничения «не могут быть универсальными». По его словам, рано или поздно станет очевидным, что их применение «вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».