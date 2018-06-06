Прямой эфир

Центробанк не исключает сохранения антироссийских санкций до 2022 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России не исключает сохранения антироссийских санкций в ближайшие три года. Об этом говорится в проекте «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2019–2021 годы».

«Две трети всех санкций не сработали»
Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель — о политике ограничений, невозможности возврата к биполярности и том, как меняется мир и Россия

«В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен», — цитирует документ ТАСС.

Страны Евросоюза и США впервые ввели ограничительные меры в отношении РФ в связи с событиями на Украине в 2014 году. После этого санкции неоднократно расширяли и продлевали. 

6 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые ввели санкции, теперь могут прочувствовать эти меры на себе. Глава государства считает, что эти ограничения «не могут быть универсальными». По его словам, рано или поздно станет очевидным, что их применение «вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Moody's заявило о способности банковской системы РФ выдержать новые санкции
Евросоюз предупредил США об опасностях новых санкций против Ирана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017