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Гиперкар Aston Martin Valkyrie оснастят 1000-сильным двигателем

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Фото: Aston Martin
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Британская компания Aston Martin опубликовала первую информацию о двигателе, которым оснастят гиперкар Valkyrie. Как сообщает пресс-служба марки, автомобиль получит 6,5-литровый атмосферный мотор V12 с отдачей более 1000 лошадиных сил.

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Большинство деталей силового агрегата, разработанного совместно со специалистами Cosworth, изготовлены из титана, как у болидов «Формулы-1». Как отмечает производитель, все комплектующие оптимизированы с точки зрения массы и прочности. Вес мотора составляет 206 кг. Также инженерам удалось сделать двигатель полностью соответствующим необходимым экологическим нормам.

По словам главы Aston Martin Энди Палмера, несмотря на многочисленные проблемы, возникавшие в процессе работы над проектом, все верили в успех. В итоге двигатель можно назвать одним из самых технологичных, и вряд ли у кого-то в будущем получится построить нечто подобное.

Aston Martin Valkyrie будет выпущен ограниченным тиражом в 150 экземпляров. При этом один из заказанных автомобилей производитель покроет краской, в состав которой входит пыль с поверхности Луны.

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