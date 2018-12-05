Aston Martin переведет классические модели на электричество

Компания Aston Martin объявила о планах по выпуску классических спортивных автомобилей с электрическими двигателями. Созданием электрокаров займется заводское подразделение Aston Martin Works, которое в штучном количестве производит для ценителей олдтаймеры по классическим технологиям прошлых лет.

Первым проектом фирмы станет исторический кабриолет Aston Martin DB6 MkII Volante 1970 года. При этом процедура перевода на электротягу автомобиля полностью обратима. Благодаря так называемой кассетной технологии, вся электроника устанавливается на штатные места крепления двигателя и коробки передач, поэтому в случае необходимости машину можно привести в оригинальное состояние.

Для управления электроникой предусмотрен отдельный тачскрин, который устанавливается в салоне и практически незаметен. В компании надеются, что перевод исторических моделей на электропривод снимет ограничение на их использование в странах, где действуют строгие экологические нормы.

Отметим, что продажи электромобилей в России выросли на 72% за восемь месяцев по сравнению с периодом с января по август 2017 года. Самым популярным электромобилем остается Nissan Leaf. За восемь месяцев его приобрели 44 раза.