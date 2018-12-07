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Nissan начинает прием заказов на версию GT-R50 от Italdesign

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Фото: Nissan
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Nissan объявляет прием заказов на юбилейную версию купе GT-R50, созданному совместно с кузовным ателье ItalDesign к 50-летию модели, сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

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Внешний вид автомобиля практически не отличается от прототипа, впервые представленного в июле 2018 года на Фестивале скорости в Гудвуде. Для модели был выбран особый цвет кузова — серый с золотыми акцентами. Но для серийных автомобилей покупатели могут указать цветовые сочетания по своему вкусу. Также они смогут выбирать цвета отделки интерьера и дополнительные пакеты оборудования.

Каждый из 50 запланированных к выпуску спорткаров оснащен модернизированным 3,8-литровым двигателем V6 с двумя турбинами, выдающим 720 лошадиных сил. Стоимость одного эксклюзивного автомобиля составит €990 тыс. Поставки начнутся в 2019 году и продолжатся до 2020 года.

Nissan
Фото: Nissan
Nissan
Фото: Nissan
Nissan
Фото: Nissan

В ноябре итальянская Lamborghini заявила о выпуске первой в своей истории модели, созданной по проекту клиента. Суперкар Lamborghini SC18 разработан преимущественно для гоночного трека, но может передвигаться и по дорогам общего пользования.

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