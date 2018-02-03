Aston Martin покроет гиперкар Valkyrie лунной пылью

Английский производитель элитных спортивных автомоблией Aston Martin покроет свой гиперкар Valkyrie краской с содержанием лунной пыли.

Об этом сообщил бизнесмен Крис Сингх, который сделал столь необычный заказ.

Публикация от Kris Singh (@lamborghiniks) Фев 1, 2018 at 4:48 PST

По словам бизнесмена, кузов машины покроют красной краской. В ее состав войдет каменная пыль с поверхности Луны. Для этого мужчина купил минерал, который будет измельчен.

Других деталей сделки пока не приводится.

Американец Крис Сингх уже владеет несколькими суперкарами, среди которых: Pagani Huayra BC, Lamborghini Veneno и Koenigsegg Agera XS.



