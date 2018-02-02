Объявлены цены на модели BMW i8

Компания BMW объявила цены на модели i8 Roadster и i8 Coupe. С 1 февраля российские дилеры начали прием заявок на новые автомобили.

Родстер обойдется покупателям в 11,15 млн рублей, купе — на 1,5 млн меньше.

Новинки оснастили более энергоемкими аккумуляторами, модернизированной системой iDrive, гибридной силовой установкой мощностью в 374 л.с. и 20-дюймовыми колесными дисками.

В спорткарах предусмотрены дистанционное управление и запуск двигателя без ключа.

Базовые комплектации обеих моделей BMW i8 получат автоматический 2-зонный климат-контроль, сиденья с подогревом и электрорегулировками, а также светодиодные передние фары, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Интерьеры машин отделаны кожей и выдержаны в стиле BMW I Carpo Amido.