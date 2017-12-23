Рассказывающее об эволюции BMW M5 видео появилось в сети

Американское издание Cars Evolution выпустило видеоролик об эволюции BMW M5. Он рассказывает об изменениях и трансформациях, которые претерпевал этот седан за эти 33 года. Самый первый автомобиль такого типа появился в 1985 году.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в то время автомобиль был оснащен двигателем мощностью 286 л. с. с четырьмя цилиндрами. Тогда седан набирал скорость 100 км/ч за 6,1 сек. Максимальная скорость машины составляла 250 км/ч.

В видеоролике показаны последовавшие за первым еще пять версий BMW M5, включая последнюю шестую модификацию, которая была представлена в августе 2017 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что фотографии нового внедорожника BMW X7 в камуфляже, который скрывает дизайн машины, опубликованы в микроблоге немецкого производителя.