Черное Рождество: Страсбург облачился в траур

Уровень террористической угрозы во Франции повышен до максимального. На такую меру власти страны пошли после стрельбы в Страсбурге. Поздним вечером во вторник ее устроил мужчина, предположительно связанный с радикальными исламистскими кругами. Случившееся квалифицированно как теракт. В нем погибли три человека, еще 13 получили ранения. Среда была объявлена в городе днем траура. Почему столицу Рождества не удалось уберечь от трагедии и как Страсбург переживает ее - в материале "Известий".

От прогулок к «Марсельезе»

Один из старейших в Европе, рождественский базар Страсбурга появился в 1570 году, став для Франции первым. Во многом благодаря этой достопримечательности в 1992 году город был официально провозглашен столицей Рождества. Ежегодно в преддверии праздника в город стекались тысячи туристов и местных жителей.

Вечером 11 декабря рождественская идиллия была грубо нарушена. В 20:00 по местному времени вооруженный мужчина неожиданно открыл стрельбу у ярмарки. Минут 15 спустя на место подъехали наряды полиции, но взять преступника не удалось: после двух перестрелок с правоохранителями, около 9 вечера раненый в руку преступник сел в такси и скрылся. От его рук погибли трое, еще 12 получили ранения.

Как только в городе раздались первые звуки стрельбы, подразделение по безопасности заседающего сейчас в Страсбурге Европарламента спешно разослало всем евродепутатам смс с рекомендацией оставаться внутри помещений и не выходить на улицу. Само здание парламента временно закрыли.

Расположенная вблизи Европарламента спортивная арена Ренус в тот трагический вечер принимала баскетбольный матч между местной командой и спортсменами из Любляны. Из-за сообщения о стрельбе свыше пяти тысяч зрителей не выпускали из здания до первого часа ночи. Пытаясь унять охватившую трибуны панику, центровой местной сборной Али Траоре затянул песню «Petit Papa Noël». Минуты спустя трибуны отвечали ему «Марсельезой» — в память о жертвах.

Черный день для столицы Рождества

Уже ночью среды власти квалифицировали случившееся как теракт. После экстренного заседания президента Франции Эммануэля Макрона с представителями МВД в стране объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального. На границе с Германией ввели усиленный пограничный контроль, причем дополнительные меры безопасности ввела и приграничная немецкая земля Баден-Вюртемберг. Курсирующий между двумя странами трамвай временно отменен.

В самом Страсбурге среда объявлена днем траура. Мэрия открыла книгу соболезнований. Национальные флаги приспущены, все культурные и увеселительные мероприятия отменены. Закрылся и рождественский базар, за один вечер превратившийся из символа Рождества в символ трагедии.

— В городе много полиции. Флаги приспущены, и в 11 утра прошла минута молчания... Я сегодня осталась дома с сыном — муниципалитет Страсбурга выпустил заявление, что школы и детские сады будут открыты и детей можно приводить, но уроков не будет, а они будут работать скорее в режиме «продлёнки». Университет Страсбурга, как я понимаю, открыт, но некоторые частные институты занятия с утра отменили, — рассказала «Известиям» россиянка Оксана, последние четыре года проживающая с семьей в Страсбурге. — Конечно, всё это стало огромным шоком, всё время почему-то думалось, что уж нас-то это обойдёт стороной. Печально и горько.

Теория заговоров и Fiche S

В блогосфере, тем временем, появился еще один сюжет. До сих пор не ясно, пройдет ли в ближайшую субботу очередная акция протеста «желтых жилетов», выступления которых уже обернулись гибелью пятерых и ранениями 1407 человек. На этом фоне на страницах активистов протестного движения в Facebook звучит довольно маргинальная, но настойчивая теория заговора. «Макрон и правительство намеренно предпринимают попытку ввести чрезвычайное положение, чтобы не дать «жёлтым жилетам» совершить революцию», — выражает подозрения ряда французов один из пользователей.

Между тем, в СМИ появилась информация, что террорист — 29-летний Шариф Шекат предположительно алжирского происхождения – был уже известен местной полиции. По данным Le Monde, в прошлом этот уроженец Страсбурга был осужден во Франции и в Германии, но неизвестно за что. С тех пор он значился в базе данных с пометкой Fiche S — так обозначают людей, представляющих угрозу нацбезопасности. По данным телеканала BFM TV, подозреваемый был вхож в местные радикальные исламистские круги. И как заявил на пресс-конференции в среду прокурор Парижа Реми Хейц, свидетели слышали, как стрелявший кричал перед атакой «Аллах Акбар».

Утром рокового дня жандармы даже пытались Шарифа Шеката арестовать, нагрянув с ордером к нему на квартиру на юго-востоке Страсбурга. Самого преступника дома они не застали, но зато обнаружили некоторое количество гранат. Уже после совершенного им теракта, французская полиция задержала четырех родственников стрелка.

— Предупреждать такие одиночные теракты даже в странах с мощными антитеррористическими структурами крайне сложно, если нет опережающей информации, — сказал «Известиям» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Для Франции, пережившей масштабные теракты в Ницце и Париже, трагедия в Страсбурге стала вторым подобным случаем в 2018 году. В мае 20-летний Хамзат Азимов, имеющий французское гражданство, напал на прохожих с ножом в центре Парижа, убив одного и ранив четверых, прежде чем был застрелен полицией.

Кроме того, вслед за событиями в Страсбурге многие вспомнили еще один «теракт под Рождество»: в 2016 году тунисец, которому было отказано в убежище в Германии, врезался на грузовике в толпу на рождественском базаре в Берлине, убив 12 и ранив 56 человек.

Тогда власти Страсбурга заявили, что не станут вслед за Берлином закрывать свой знаменитый рождественский базар: повышенные меры безопасности вокруг ярмарки были введены еще за два года до случая в Берлине и будут соблюдаться и впредь каждый рождественский сезон, пообещали в 2016 году власти. Но в 2018-ом уберечь столицу Рождества, увы, не получилось.