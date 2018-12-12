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Парижский прокурор заявил о «новом ударе» терроризма по Франции

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Франция снова оказалась под ударом терроризма, заявил парижский прокурор Реми Эйтс во время пресс-конференции 12 декабря, после стрельбы в Страсбурге.

«Терроризм вновь обрушился на нашу территорию в Страсбурге», — цитирует Эйтса французская газета Le Monde. По его словам, показания, собранные следователями, указывают на то, что стрелок во время нападения выкрикнул «Аллах Акбар!»

Ранее в этот же день сообщалось, что правоохранительные органы Франции проводят операцию в районе кафедрального собора в Страсбурге. Личность стрелявшего установлена, это 29-летний уроженец французского города Шариф Шекат. Ему удалось скрыться с места происшествия. На его поиски были направлены 350 полицейских.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы. Среда, 12 декабря, в Страсбурге станет днем траура. Будут приспущены флаги, приостановит работу рождественская ярмарка, будут отменены все развлекательные мероприятия.

Накануне вечером мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке. По последним данным, жертвами стрельбы стали трое, 13 получили ранения.

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