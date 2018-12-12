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Французская полиция проводит операцию в районе собора в Страсбурге

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Правоохранительные органы Франции проводят операцию в районе кафедрального собора в Страсбурге. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Накануне вечером неизвестный открыл в городе огонь на рождественской ярмарке. По последним данным, жертвами стрельбы стали три и 13 получили ранения.

По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга, сбежал с места преступления. На его поиски были направлены 350 полицейских.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на жительницу Страсбурга, из-за инцидента со стрельбой границу между Францией и Германией временно закрыли.

«После происшествия город закрыли и никого не выпускали. Было сообщение, что таможенники также закрыли границу с Германией», — рассказала собеседница агентства.

По словам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в настоящее время во Франции усилен план антитеррористических мероприятий. Правительство решило объявить наивысший уровень угрозы теракта.

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