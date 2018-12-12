Макрон высказал соболезнования семьям погибших в Страсбурге

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Страсбурге.

«Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям», — написал глава государства.

По сообщению France info, среда, 12 декабря, в Страсбурге станет днем траура. Будут приспущены флаги, приостановит работу рождественская ярмарка, будут отменены все развлекательные мероприятия.

По официальным данным, три человека погибли и еще 12 были ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря.

Личность стрелявшего установлена, это 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Ему удалось скрыться с места происшествия, поиски преступника продолжаются.