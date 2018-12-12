В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге

Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря. Об этом ночью в среду заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

«С 19:50 (21:50 мск) мужчина в трех точках города посеял террор, он убил трех человек», — заявил Кастанер на пресс-конференции в Страсбурге. По его словам, пострадали еще 12 человек.

Ранее в префектуре региона Гранд-Эст заявляли о двух погибших и 11 раненых. СМИ заявляли о четырех погибших.

Власти квалифицировали происшествие как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Личность злоумышленника установлена, это 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Ему удалось скрыться с места происшествия на такси, поиски преступника продолжаются.