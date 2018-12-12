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Донецкому митрополиту вернули право въезда на Украину

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Украинские власти вернули двух митрополитам УПЦ право въезжать в страну со стороны ДНР. Речь идет о митрополите Донецком и Мариупольском Иларионе и митрополите Горловском и Славянском Митрофане. Об этом 11 декабря сообщает сайт Горловской и Славянской епархии.

В церкви сообщили, что приходы двух епархий находятся и на территории Украины, и на территории ДНР. Для полноценного осуществления своей деятельности архиереям необходимо лично присутствовать в храмах и монастырях с обеих сторон.

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10 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проехать на контролируемую Киевом часть территории Донбасса. Отказ спецслужбы объяснили «особым распоряжением из Киева».

Проблемы канонической церкви на Украине и ее священнослужителей продолжаются после начала конфликта с президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем относительно создания в стране автокефальной церкви. Порошенко и Варфоломей 15 декабря рассчитывают провести в Киеве объединительный собор. В УПЦ уже указали Константинопольскому пaтpиapxaтy нa нeпрaвoмepнocть сoзывa любыx сoбрaний на Укрaинe.

Сейчас в стране действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступают на стороне Порошенко и Варфоломея.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

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