УПЦ создала семь новых монастырей в 2018 году

Вопреки притеснениям официального Киева, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) смогла в текущем году открыть семь новых обителей и увеличить число приходов. Информация об этом появилась 11 декабря на официальном сайте церкви.

Украинское духовенство отметило, что за 2018 год в стране появились два новых мужских и пять женских монастырей. 89 украинцев в этом году приняли монашеский постриг. Общее число монахов и монахинь УПЦ на конец года составляет 4501 человек.

Количество приходов церкви в 2018 году составило 12 092. Это на 23 религиозные общины больше, чем в 2017 году. Также увеличилось число священнослужителей и студентов духовных образовательных учреждений УПЦ.

Всё это происходит на фоне конфликта духовенства УПЦ с президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем относительно создания в стране автокефальной церкви. Порошенко и Варфоломей 15 декабря рассчитывают провести в Киеве объединительный собор. В УПЦ уже указали Константинопольскому патриарху на неправомерность созыва любыx собраний на Украине.

Сейчас в стране действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступают на стороне Порошенко и Варфоломея.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.