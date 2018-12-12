Теплая погода без осадков ожидается в Москве 12 декабря

Облачная теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе в среду, 12 декабря.

Максимальная температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — до 4 градусов мороза, сообщает портал «Метеоновости».

Вечером в городе местами возможен небольшой снегопад. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

12 декабря сообщалось, что сугробы в Москве к выходным могут вырасти до 20 см. По словам синоптиков, высота снежного покрова в столице превысила норму, даже несмотря на оттепель.



