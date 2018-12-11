Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Московским автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом во вторник, 11 декабря, из-за гололеда и мокрого снега. Об этом говорится в Twitter столичного департамента транспорта.

«Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте», — отмечается в сообщении.

Горожанам напомнили, что днем ожидается снегопад, температура воздуха от –1 до +1 градуса. Будет облачно, местами гололед и налипание мокрого снега.

В свою очередь в Центре организации дорожного движения отметили, что общественный транспорт города готов перевозить всех желающих.

«Если есть возможность, не садитесь сегодня за руль. На дорогах сложно и скользко», — говорится в Twitter ЦОДД.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России повысил до «желтого» уровень опасности в столичном регионе из-за погодных условий 10 и 11 декабря.