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Синоптики предупредили москвичей о гололедице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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К концу рабочей недели в Москве ожидаются гололедица из-за похолодания и небольшие ледяные дожди. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По словам специалистов, начавшаяся в столице оттепель сменится похолоданием, а на улицах образуется больше льда, несущего опасность для автомобилистов и пешеходов.

«В столице оттепель продержится до четверга, поэтому тоже не обойдется без осадков, возможны слабые ледяные дожди. А к пятнице похолодание доберется и до Центральной России. И Москва также может превратиться в большой каток», — приводит РИАМО слова специалистов.

В связи с неблагоприятным прогнозом коммунальные службы столицы проводят противогололедную обработку и уборку улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий, пишет сетевое издание m24.ru. Также отмечается, что все снегосплавные пункты Москвы готовы к приему и утилизации снега. Ожидается, что за неделю в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Ранее 10 декабря сообщалось, что высота сугробов в Москве почти вдвое превысила климатическую норму.

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