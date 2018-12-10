Более 1,3 тыс. рейсов отменили в США из-за сильных снегопадов

Из-за сильных снегопадов и ледяного дождя в аэропортах американских штатов Северной и Южной Каролины отменено более 1,3 тыс. рейсов. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, только в аэропорту города Шарлотт в Северной Каролине отменено более 1 тыс. рейсов. Кроме того, губернатор штата Рой Купер призвал жителей воздержаться от поездок на личных автомобилях и оставаться дома.

Глава Северной Каролины уже объявил режим чрезвычайной ситуации в 100 округах штата до 10 декабря. Помощь местным жителям оказывают 14 грузовиков, 43 автомобиля повышенной проходимости и 143 служащих нацгвардии США.

Как пишет агентство Associated Press, из-за снегопадов и метелей произошло более 300 тыс. нарушений энергоснабжения в ряде американских штатов. Купер предупредил, что непогода может оставить без света и тепла около 500 тыс. граждан. Помимо Северной Каролины перебои ощущают штаты Вирджиния, Джорджия, Теннесси и Алабама.

25 ноября из-за снежной бури в США отменили более 1,2 тыс. авиарейсов. Обильные снегопады и сильный ветер накрыли штаты Канзас, Айова, Миссури и Небраска. Более других от непогоды пострадали города Чикаго и Канзас-Сити.