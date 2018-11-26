Сотни авиарейсов отменили из-за снежной бури в США

В воскресенье, 25 ноября, из-за снежной бури в США отменили более 1200 авиарейсов.

Как пишет kp.ru, также были перекрыты несколько крупных автомагистралей.

Обильные снегопады и сильный ветер накрыли штаты Канзас, Айова, Миссури и Небраска. Более других от непогоды пострадали города Чикаго и Канзас-Сити.

По данным синоптиков, 26 ноября снежная буря сдвинется к северо-востоку страны и затронет Индиану с Мичиганом. В некоторых регионах ожидается до 30 см снега.

Президент США Дональд Трамп ранее в очередной раз усомнился в феномене глобального потепления из-за надвигающихся на Соединенные Штаты холодов.