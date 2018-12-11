Прямой эфир
Сюжет:

Сугробы в Москве к выходным могут вырасти до 20 см

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сугробы в Москве к выходным могут вырасти до 20 см. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, высота снежного покрова в столице превысила норму, даже несмотря на оттепель. В течение ближайших дней столбики термометров в Центральном регионе покажут около 0 градусов. К 12 декабря высота сугробов вернется к норме. После этого в регион начнет поступать более холодный воздух, потому условия для роста снежного покрова вновь станут благоприятными. К выходным он может достигнуть 20 см, пишет сетевое издание m24.ru.

По прогнозам метеорологов, оттепель продержится в Московском регионе до 13 декабря. Кроме того, на неделе ожидаются ледяные дожди, поэтому к 14 декабря столица может превратиться в ледяной каток. Во вторник, 11 декабря, в городе ожидается от +1 до –1 градуса, пишет «Газета.ру»

10 декабря сообщалось, что высота сугробов в Москве почти вдвое превысила климатическую норму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московских водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана
Начинающих водителей хотят обучать зимнему вождению

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017