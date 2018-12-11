Сугробы в Москве к выходным могут вырасти до 20 см. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, высота снежного покрова в столице превысила норму, даже несмотря на оттепель. В течение ближайших дней столбики термометров в Центральном регионе покажут около 0 градусов. К 12 декабря высота сугробов вернется к норме. После этого в регион начнет поступать более холодный воздух, потому условия для роста снежного покрова вновь станут благоприятными. К выходным он может достигнуть 20 см, пишет сетевое издание m24.ru.

По прогнозам метеорологов, оттепель продержится в Московском регионе до 13 декабря. Кроме того, на неделе ожидаются ледяные дожди, поэтому к 14 декабря столица может превратиться в ледяной каток. Во вторник, 11 декабря, в городе ожидается от +1 до –1 градуса, пишет «Газета.ру».

10 декабря сообщалось, что высота сугробов в Москве почти вдвое превысила климатическую норму.