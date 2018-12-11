На Транскавказской магистрали закрыли движение грузовиков из-за снегопада

Движение для грузового транспорта по Транскавказской автомагистрали закрыли из-за сильного снегопада на участке трассы в Южной Осетии.

Как сообщили во вторник, 11 декабря, в пресс-службе МЧС региона, на Транскаме «создаются трудности дорожным службам по расчистке снега». Движение грузовиков ограничено до особого распоряжения, передает ТАСС. На североосетинском участке дороги ограничений нет.

Транскавказская автомагистраль связывает Россию и Южную Осетию.

В марте движение всех видов транспорта в обоих направлениях запретили на Транскаме на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля. Тогда причиной стал камнепад.