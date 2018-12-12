Новый способ производства окон показали в техноинкубаторе в Тюмени

Резиденты бизнес-инкубатора в технопарке в Тюмени представили новую технологию изготовления окон. Проект разработали специалисты «ЭкоБоиТех».

В компании предложили производить окна с применением комбинированного дерево-алюминиевого профиля. При этом основные компоненты продукции в компании делают сами. Производители отмечают, что это повышает практичность конструкций и увеличивает их долговечность. Также они предлагают располагать жалюзи внутри окон, а не снаружи.

В свою очередь, специалисты тюменского завода гофротруб предложили свою разработку, которая сможет, по их мнению, улучшить работу ливневых стоков. Для этого они используют специальные колодцы и система отводов.

Как отмечает портал «Наш город», подобное изобретение могло бы помочь в решении проблемы подтопления дворов во время сильных ливней в Тюмени, где нет центральной ливневой канализации. Конструкции уже установлены в двух округах города - Восточном и Калининском.

Ранее сообщалось о том, что проект тюменских волонтеров «Киаберпатруль» признали одной из лучших инициатив в России.