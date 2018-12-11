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Российские космонавты вышли в открытый космос для осмотра отверстия в «Союзе»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
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Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во вторник, 11 декабря, вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Дыра в иллюминатор не видна: космонавты осмотрят «Союз» снаружи
Причину появления отверстия необходимо установить до 20 декабря, когда бытовой отсек корабля во время посадки сгорит в атмосфере

Как сообщили в Центре управления полетами (ЦУП), главная задача выхода — это вскрытие противометеоритной защиты «Союза МС-09» и осмотр отверстия в его бытовом отсеке снаружи.

Космонавты будут оставаться в открытом космосе примерно 6 часов 31 минуту, передает ТАСС.

В ночь на 30 августа на орбитальной станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля обнаружили отверстие. Вечером того же дня пробоина была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, а давление на МКС стабилизировалось. Позднее представители ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще при сборке в цехе в Королеве.

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