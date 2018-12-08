Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС

Американский грузовой корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Аппарат доставил продовольствие, а также оборудование и материалы для научных экспериментов — всего около двух с половиной тонны груза.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 5 декабря. Однако грузовик прибыл к МКС немного позже расчетного времени из-за проблем со связью. В какой-то момент он завис в 10, а потом в 30 метрах от станции. Для того, чтобы произвести стыковку аппарат пришлось захватить при помощи специального механического манипулятора, управляемого с борта МКС.

.@SpaceX's #Dragon spacecraft is holding 30 meters away from the @Space_Station as crew members prepare to grab onto the spacecraft to attach it to our orbiting laboratory. Watch: https://t.co/z1RgZwyJyi Ask questions using #askNASA pic.twitter.com/EOnSU0LtYj — NASA (@NASA) December 8, 2018

Как ожидается, корабль Dragon пробудет на орбитальной станции около месяца, после чего в январе вернется на Землю с результатами научных экспериментов и отработанными материалами.

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