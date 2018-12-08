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Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС

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Фото: commons.wikimedia.org/NASA
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Американский грузовой корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Аппарат доставил продовольствие, а также оборудование и материалы для научных экспериментов — всего около двух с половиной тонны груза.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 5 декабря. Однако грузовик прибыл к МКС немного позже расчетного времени из-за проблем со связью. В какой-то момент он завис в 10, а потом в 30 метрах от станции. Для того, чтобы произвести стыковку аппарат пришлось захватить при помощи специального механического манипулятора, управляемого с борта МКС.

Как ожидается, корабль Dragon пробудет на орбитальной станции около месяца, после чего в январе вернется на Землю с результатами научных экспериментов и отработанными материалами.

Летом SpaceX отправила на МКС робота с искусственным интеллектом. Робот CIMON может демонстрировать видео, читать книги и поддерживать несложный разговор. Он выполнен в форме шара, на экране которого может появляться улыбка.

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