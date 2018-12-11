Дыра в иллюминатор не видна: космонавты осмотрят «Союз» снаружи

Люк в открытый космос для российских космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева откроется 11 декабря в 19.05. Они должны выяснить происхождение дыры в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", которая стала причиной нештатной ситуации на МКС 30 августа. На то, чтобы снаружи добраться до отверстия и провести необходимые работы, космонавтам понадобится шесть часов. Если на обшивке будет видна мастика, значит, дырка была сделана на земле, скорее всего, на этапе создания корабля, рассказали "Известиям" источники в ракетно-космической отрасли. Однако не исключается и версия "внеземного происхождения" отверстия — правда, на уровне слухов.

Стоять на стреле

Выход в открытый космос Олега Кононенко и Сергея Прокопьева осложняется тем, что пристыкованные к МКС корабли не предназначены для перемещения по ним в рамках внекорабельной деятельности. На "Союзах" нет никаких специальных приспособлений, — например, поручней, как на МКС, — поэтому держаться не за что. Олег Кононенко будет "стоять на стреле", специальной длинной балке, за которую можно зацепиться, — а Сергей Прокопьев — управлять стрелой.

Потом Олег Кононенко доберется до точно обозначенного места, которое было рассчитано проектировщиками корабля, вскроет экранно-вакуумную теплоизоляцию, внешнее напоминающую стекловолокно, затем ножницами по металлу разрежет алюминиевую микрометеоритную защиту и, в случае обнаружения отверстия, возьмет так называемые отпечатки.

— Если на отверстии будет обнаружена мастика, — значит, дырка была сделана на земле, — скорее всего, на заводе в РКК "Энергия", — объяснил "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли. — Если же никаких следов герметика обнаружено не будет, значит, сверление было выполнено уже в космосе.

Специалисты уверены, что без этого следственного эксперимента невозможно установить происхождение отверстия. Если же по каким-то причинам выход в открытый космос сорвется — тайна погибнет в плотных слоях атмосферы вместе с бытовым отсеком 20 декабря. Именно на этот день запланировано возвращение корабля "Союз МС-09" на Землю, при посадке которого "останется в живых" только спускаемый аппарат.

iss3 Если на обшивке будет видна мастика, значит, дырка была сделана на земле, скорее всего, на этапе создания корабля, рассказали "Известиям" источники в ракетно-космической отрасли Фото: Global Look Press/ZUMA

— Если изнутри злоумышленник еще мог как-то убрать следы герметика, то снаружи это сделать не представляется возможным, — пояснил "Известиям" источник в РКК "Энергия". — Найдя эти следы на обшивке корабля, мы сможем сделать вывод о земном происхождении отверстия. Скорее всего, оно появилось до установки микрометеоритной защиты и изоляции, так как до этого аппарат пять раз проходит проверку в барокамере, это обязательно бы заметили.

По оценкам специалистов, отверстие вряд ли могло появиться и на Байконуре, ведь пробраться под микрометеоритную защиту и теплоизоляцию там было бы довольно трудно.

На фотографиях, которые попали в Сеть, можно увидеть двухмиллиметровую дырку в бытовом отсеке, рядом с которой находится неровное отверстие большего размера. По словам источника "Известий" из РКК "Энергия", большое отверстие появилось, скорее всего, от неудачных попыток просверлить обшивку.

Внеземное происхождение

"Внеземная" версия возникновения течи до сих пор не сбрасывается со счетов. Ведь отверстие появилось в единственном месте, где не было камер, — в туалете.

— Понятно, что в туалетах камеры не устанавливаются, — сообщил "Известиям" источник в РКК "Энергия". — Однако теоретически могли сохраниться какие-то записи — странные перемещения космонавтов из МКС в "Союз". Звук дрели также, скорее всего, привлек бы внимание. Тем не менее, никаких подобных фактов на видеозаписях обнаружено не было.

По словам членов семей космонавтов МКС, "туалетная история" все же может послужить пищей для размышлений. Слухи касаются проблем с ассенизационно-санитарным устройством (АСУ) в американском сегменте, которое в последнее время часто выходило из строя. По некоторым данным, космонавты вынуждены были ходить в туалет корабля "Союз". И дырка, согласно этим слухам, образовалась по вине одного из них.

iss1 Земную версию происхождения отверстия хотели проверить еще 15 ноября в рамках запланированной миссии Алексея Овчинина и Ника Хейга, однако из-за аварии ракеты-носителя 11 октября выход на орбиту так и не состоялся Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Однако источники "Известий" из военных ведомств эту версию не подтверждают. Хотя косвенно о проблемах с санузлом в американском сегменте свидетельствуют данные о подготовке к отправке на МКС запчастей для него. 24 октября 2018 года об этом сообщалось на сайте НИИхиммаш — профильного российского института, разработавшего АСУ. Также в августе со ссылкой на годовой отчет РКК "Энергия" сообщалось, что NASA заказало у российской корпорации техническое обслуживание и замену ряда элементов туалета в американском сегменте МКС.

Источники "Известий" из военных ведомств склоняются, скорее, к земной версии происхождения отверстия. Проверить ее хотели еще 15 ноября в рамках запланированной миссии Алексея Овчинина и Ника Хейга. Космонавты должны были выйти в открытый космос и совершить те действия, которые будут выполнены сегодня. Однако из-за аварии ракеты-носителя 11 октября выход на орбиту так и не состоялся. Это добавило аргументов сторонникам слухов и "теории заговора".

Протокол разногласий

О напряженной обстановке на МКС свидетельствуют и якобы оригинальные протоколы переговоров экипажа Международной космической станции и ЦУПа 30 августа — в день обнаружения разгерметизации бытового отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09». Снимки ручной записи переговоров появились на сайте "Космическая лента" (http://kosmolenta.com). Как сказано на сайте, эти фото порталу передал источник в ракетно-космической отрасли.

Два источника "Известий" — один из Роскосмоса, а другой из ЦНИИмаш — сочли эти записи очень похожими на оригинальные.

На снимках запечатлены переговоры экипажа с ЦУП-М (Московский центр управления полетами, Королев) и ЦУП-Х (Хьюстон). Согласно этим записям, командир "Союза" Сергей Прокопьев не подчиняется приказу командира МКС Эндрю Фейстела, который требует дождаться решения консилиума специалистов на Земле, прежде чем применять герметик для устранения течи воздуха после ЧП. Наши космонавты подчиняются московскому ЦУПу, который принимает решение о срочном начале ремонта.

В 18.11, согласно этим записям, космонавт Олег Артемьев передает ЦУП-М, что командир МКС Эндрю Фейстел "пошел к нашим и прекратил работы, он говорит, что нужно подождать решения специалистов, которые должны прийти к общему заключению".

В 18.45 Олег Артемьев передает ЦУП-М: "Мы никак не можем начать делать герметик".

ЦУП-М отвечают: "Ребят, у нас такая ситуация, эта проблема в корабле. Сергей — командир корабля. И мы уверены, в Москве, что этот вариант лучший (закрыть герметиком. — "Известия"). И мы должны приступить к герметизации прямо сейчас".

В 18.50 – Сергей Прокопьев: "Хорошо, принято".

iss4 О напряженной обстановке на МКС свидетельствуют и якобы оригинальные протоколы переговоров экипажа Международной космической станции и ЦУПа 30 августа — в день обнаружения разгерметизации бытового отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Летчик-космонавт, герой России, замдиректора ИМБП РАН по науке Олег Котов объяснил "Известиям", что решение о тактике проведения ремонта при возникновении утечки может приниматься как на борту станции (при наличии угрозы для жизни экипажа), так и на Земле (когда опасность не столь велика). В данном случае был использован именно второй вариант, поскольку у специалистов ЦУПа было время оценить ситуацию и выработать оптимальное решение. При этом никакого конфликта между командиром МКС и командиром пристыкованного к ней "Союза" не могло быть, считает Олег Котов.

Дыра в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» была найдена 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха. Отверстие в бытовом отсеке, прямо за санузлом, обнаружил космонавт Европейского космического агентства Александр Герст. Вечером 30 августа дыру заделали герметиком. Для того, чтобы выйти в открытый космос и понять ее происхождение, на МКС ожидали второго российского космонавта в пару Сергею Прокопьеву.