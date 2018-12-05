Космонавты МКС выйдут в открытый космос 11 декабря

Члены экипажа МКС россияне Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос для работы с внешней поверхностью станции вечером 11 декабря, сообщили в «Роскосмосе».

Как рассказали в подведомственном Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, космонавты будут находиться за пределами МКС около шести часов. Они осмотрят отверстия в пристыкованном корабле «Союз МС-09», пишет ТАСС.

В ночь на 30 августа на орбитальной станции возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля обнаружили отверстие. Вечером того же дня пробоина была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, а давление на МКС стабилизировалось. Позднее представители ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще при сборке в цехе в Королеве.

Космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак прибыли на орбитальную станцию 3 декабря. Полет пилотируемого корабля проходил по укороченной шестичасовой программе.

Этот запуск стал первым после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Ее причиной стало не открывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты, что было вызвано деформацией датчика контакта разделения. Дефект был допущен при сборке. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, никто не пострадал.