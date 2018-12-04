Вылетевший в космос с МКС инструмент не создаст угрозы для станции

Рабочий инструмент, который вылетел в открытый космос после установки оборудования на Международной космической станции (МКС), не представляет опасности для нее. Об этом рассказал официальный представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по вопросам МКС Гэри Джордан во вторник, 4 декабря.

«На основании характеристик инструмента и переданных со спутников видеозаписей объект не представляет опасности для космической станции», — цитирует ТАСС Джордана. Отмечается, что вылетевший в космос инструмент, предположительно, является шестигранным ключом.

Ранее сообщалось, что космический корабль «Союз МС-11» успешно достиг МКС. Стыковка произошла в 20:33 мск, на борту находились россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

Корабль долетел до станции за шесть часов. Ожидается, что экипаж проведет на орбите 194 дня. В их планах научные эксперименты и выход в открытый космос.