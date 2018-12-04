NASA отложило на сутки старт Dragon к МКС из-за плесени

Запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС) перенесли почти на сутки, говорится на сайте Национального управления по аэронавтике США NASA.

Причиной переноса старта назвали плесень, обнаруженную на пищевых батончиках, которые предназначались для проведения опытов над грызунами. Дополнительный день необходим для замены некачественных батончиков.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX должна была направить космический корабль в космос вечером во вторник. Dragon доставит на МКС продовольствие, запчасти и оборудование для научных экспериментов.

Летом SpaceX отправила на МКС робота с искусственным интеллектом. Робот CIMON может демонстрировать видео, читать книги и поддерживать несложный разговор. Он выполнен в форме шара, на экране которого может появляться улыбка.