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NASA опубликовало видео посадки станции InSight на Марс

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Соединенных Штатов опубликовало интерактивное видео посадки автоматической станции InSight на поверхность Марса.

Зонд прибыл в район нагорья Элизий на Красной планете в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск) в понедельник, 26 ноября.

В тот же день, сразу после посадки, аппарат передал первый снимок, который позволил оценить характер поверхности Марса, а также состояние техники. На изображении видны мелкие частицы марсианской пыли. В ближайшие дни сотрудники NASA будут проверять работоспособность аппаратуры автоматической станции, а затем начнутся сейсмические исследования Красной планеты.

В течение одного марсианского года (около 26 земных месяцев) зонд будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки.

Станция InSight с посадочным модулем была выведена на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V, запущенной с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

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