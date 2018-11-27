NASA опубликовало видео посадки станции InSight на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Соединенных Штатов опубликовало интерактивное видео посадки автоматической станции InSight на поверхность Марса.

Зонд прибыл в район нагорья Элизий на Красной планете в 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск) в понедельник, 26 ноября.

В тот же день, сразу после посадки, аппарат передал первый снимок, который позволил оценить характер поверхности Марса, а также состояние техники. На изображении видны мелкие частицы марсианской пыли. В ближайшие дни сотрудники NASA будут проверять работоспособность аппаратуры автоматической станции, а затем начнутся сейсмические исследования Красной планеты.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa — NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018

В течение одного марсианского года (около 26 земных месяцев) зонд будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки.

Станция InSight с посадочным модулем была выведена на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V, запущенной с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).