Херсонский суд оставил Вышинского под стражей

Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление ареста и оставил его под стражей.

Об этом во вторник, 11 декабря, передает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского. Таким образом, решение Херсонского городского суда от 31 октября осталось без изменений.

«Насколько стороне защиты известно, дальше орган досудебного расследования планирует продлить срок досудебного расследования еще на два месяца. А потом, я думаю, мы перейдем к рассмотрению дела по сути», — рассказал «Интерфаксу» другой адвокат Вышинского Игорь Мокин.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая, украинские власти подозревают его в поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К арестованному не допускают российских дипломатов, объясняя это тем, что журналист является гражданином Украины. 1 июня на судебном заседании журналист заявил, что отказывается от гражданства Украины, и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

Москва назвала произволом действия украинского ведомства и потребовала прекратить насилие над представителем СМИ.