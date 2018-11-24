Вышинский рассказал об отношениях с сокамерниками

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого украинские власти подозревают в госизмене, рассказал, что у него «ровные отношения» с сокамерниками. Об этом он заявил в интервью порталу Украина.ру.

По словам журналиста, вместе с ним в СИЗО находятся люди, которые в первый раз попали в тюрьму, и все понимают, почему он находится под стражей.

«Я один с «политической» статьей», — указал Вышинский.

Он добавил, что условия содержания «по меркам херсонского СИЗО даже лучше общих». Вышинский подчеркнул, что чувствует себя нормально.

Журналист рассказал, что много читает в СИЗО, в основном, прозу, в том числе Льва Толстого и Федора Достоевского. Также Вышинский решил «подтянуть свой английский» — он занимается по учебникам, которые передали ему друзья, передает «РИА Новости».

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

К арестованному не допускают российских дипломатов, объясняя это тем, что журналист является гражданином Украины. Москва ранее назвала произволом действия украинского ведомства и потребовала прекратить насилие над представителем СМИ.