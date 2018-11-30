МИД ФРГ потребовал ускорить расследование дела Вышинского

Власти Германии внимательно следят за делом главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного по делу о госизмене. Об этом «РИА Новости» рассказали в МИД ФРГ в пятницу, 30 ноября.

В дипведомстве подчеркнули, что Берлин поддерживает требование ОБСЕ в отношении Украины об ускорении процесса.

«Мы поддерживаем свободу СМИ во всем мире. Мы продолжим наблюдать за этим делом», — заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

1 ноября ОБСЕ потребовала от украинских властей ускорить расследование дела Вышинского и освободить его. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что журналисты имеют право выражать несогласие и сообщать о проблемах, не опасаясь возмездия.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

К арестованному не допускают российских дипломатов, объясняя это тем, что журналист является гражданином Украины. Москва ранее назвала произволом действия украинского ведомства и потребовала прекратить насилие над представителем СМИ.