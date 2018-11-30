Генсек ОБСЕ назвал условие для вмешательства в дело Вышинского

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что следит за ситуацией вокруг ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и добавил, что организация вмешается в его дело, когда возникнет повод для обеспокоенности. Об этом 30 ноября сообщает «РИА Новости».

Гремингер также добавил, что свобода выражения и свобода СМИ относятся к фундаментальным обязательствам всех членов ОБСЕ, и обязал каждого из них соблюдать права журналистов и обеспечивать их безопасную работу в своих государствах.

Вышинский, главный редактор агентства «РИА Новости Украина», был задержан в Киеве 15 мая. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Российских дипломатов к Вышинскому не пускают, объясняя это тем, что он — украинский гражданин. Сам журналист 1 июня на судебном заседании заявил, что отказывается от гражданства Украины, и попросил защиты у президента России Владимира Путина.