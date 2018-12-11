Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Депутаты Государственной думы на заседании во вторник, 11 декабря, единогласно проголосовали за законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года на 117 рублей (1,048%).

МРОТ будет соответствовать величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в стране — 11 280 рублей. В нижней палате парламента заявили, что такой шаг позволит обеспечить рост зарплат миллионов россиян.

«Конечно, размер недостаточный и повышение недостаточное, но это вечный вопрос», — цитирует ТАСС зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентину Кабанову (партия «Единая Россия»).

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, повышение коснется 3,7 млн человек. В первом чтении данный документ был принят законодателями 23 октября, во втором — 4 декабря.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в телепрограмме «Разговор с Дмитрием Медведевым» 6 декабря заявил, что номинальные зарплаты россиян по итогам 2018 года вырастут на 7,6%. Реальные располагаемые доходы населения вырастут на 1,6%.